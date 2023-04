Bruges vend déjà l'une de ses pépites et touchera 15 millions d'euros !

Tajon Buchanan ne sera resté qu'un an et demi au Club de Bruges. L'ailier canadien part pour l'Inter Milan.

Arrivé en janvier 2022 à Bruges, Tajon Buchanan (24 ans) a disputé sa première saison complète avec les Blauw & Zwart, et on ne peut pas vraiment dire qu'il ait répondu aux attentes avec un but pour 4 passes décisives en 22 matchs de Pro League.

Gêné par les blessures, Buchanan a tout de même conservé une belle cote, notamment grâce à la Coupe du Monde. Bruges va donc déjà faire une grosse plus-value sur le Canadien : le Nieuwsblad révèle que le Club a trouvé un accord avec l'Inter Milan pour l'été prochain.

Tajon Buchanan va rapporter 15 millions d'euros au FC Bruges, soit 9 de plus que le montant déboursé pour l'attirer depuis le New England Revolution. Un montant élevé, mais l'Inter Milan avait le Canadien à l'oeil depuis longtemps et Buchanan a convaincu en Champions League, notamment face à l'Atlético Madrid.