Axel Witsel de retour en sélection ? Vercauteren donne des détails

Axel Witsel a manqué le dernier rassemblement de l'équipe nationale, mis de côté par Domenico Tedesco. Mais l'ancien du Standard peut bel et bien croire à un retour en juin prochain.

Faisant face à une solide concurrence en sélection et n'étant pas un titulaire systématique à l'Atlético Madrid, Axel Witsel était le grand absent des deux premiers matchs des Diables sous Domenico Tedesco. Mais Franky Vercauteren, directeur technique de l'Union Belge, l'assure : Witsel peut espérer revenir.

"Pour nous, Witsel fait toujours partie de la sélection, de la pré-sélection, puis l'entraîneur fait des choix", explique-t-il dans un entretien avec Eleven Sports. "Il a eu un peu plus de mal en club, il avait très peu de minutes de jeu. Maintenant, il joue un peu plus et on espère qu'il en aura le plus possible".

Ce n'est donc pas une mise à la retraite forcée pour Witsel et ses 130 caps. "J'ai toujours les deux yeux sur lui, je le suis. On voit ses matchs, il est impliqué dans le groupe mais à un moment le sélectionneur fait des choix", conclut Vercauteren.