Le capitaine Brecht Dejaegere évoque la finale historique de Toulouse en Coupe de France

Ce samedi, Toulouse disputera la finale de la Coupe de France contre Nantes. Une occasion en or pour le TFC et son capitaine, un certain Brecht Dejaegere.

Toulouse est à 90 minutes de quelque chose d'historique. Ce samedi soir, le TFC défiera Nantes en finale de Coupe de France et peut remporter son premier trophée majeur depuis... cette même Coupe de France, en 1957. Sous les ordres de l'ancien entraîneur du Standard Philippe Montanier, la ville rose est donc à un match d'écrire sa propre histoire. Une rencontre qu'a préfacé le capitaine toulousain Brecht Dejaegere dans une interview sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats. "Après le titre remporté en Ligue 2 BKT, ça serait magnifique de pouvoir la gagner. C’est une coupe nationale d’un grand pays européen. Mais nous n’en sommes pas encore là. Tout d’abord, c’est une fierté pour moi d’être capitaine dans un pays étranger. J’essaye de faire le maximum pour y arriver. Ici, nous sommes des amis." L'amitié, c'est probablement la plus grande force de ce Toulouse, comme le raconte le vainqueur du championnat de Belgique et de la Supercoupe avec Gand, en 2015. "Notre force au TFC, c’est notre état d’esprit. Nous sommes tous de bons joueurs, mais avec ça nous pouvons aller encore plus haut. Si tu sais que tu peux compter sur tes coéquipiers pour t’aider, ça te donne des ailes. Quand tu sais que les autres donnent tout, tu sais que tu peux aller très loin avec ton équipe." Ce supplément d'âme sera-t-il suffisant pour Toulouse ? Réponse demain soir, en espérant pour Dejaegere qu'il puisse retrouver la Coupe d'Europe avec les couleurs qu'il porte depuis septembre 2020.





