Rik De Mil évoque les possibilités de titre du Club de Bruges

Contre toute attente, voilà Bruges dans les Play-Offs 1 et à 8 points de Genk et de l'Union. Un titre est-il encore possible ? Rik De Mil évoque les possibilités des Blauw & Zwart.

Une quatrième place, à huit points de la tête. Le scénario n'est pas idéal pour aller chercher le titre mais Bruges se trouve dans une position presque miraculeuse, inespérée il y a 10 jours. Rik De Mil se veut clair sur les ambitions des Blauw & Zwart dans les Play-Offs 1. "Il est important que nous soyons tous sur la même longueur d'ondes. Les objectifs ont été discutés avec le conseil d'administration. Nous devons être humbles, mais nous voulons relever le défi. Comme le président, tout le monde pense que l'objectif le plus ambitieux est encore accessible" a commenté l'entraîneur brugeois en conférence de presse en référence à une éventuelle folle remontée vers le titre. Avec le déplacement à Genk, la première journée de ces Play-Offs sera cruciale pour Bruges. Les Blauw & Zwart peuvent revenir à cinq longueurs ou laisser filer les Limbourgeois probablement définitivement. "Genk est le favori, tout simplement parce qu'ils ont fait beaucoup mieux que nous en compétition régulière. L'avantage du terrain jouera aussi un grand rôle. Nous sommes les outsiders, mais nous feront tout pour utiliser ce statut à bon escient."