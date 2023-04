Le Club de Bruges en discussions avec un grand entraîneur étranger ?

Geraerts, Deila ou De Mil, plusieurs options belges existent pour le futur du Club de Bruges. Le Club veut cependant prendre l'ampleur d'un gros club européen et pourrait se diriger vers un choix ambitieux.

La qualification miraculeuse de Bruges pour les Play-Offs 1 ne doit pas faire oublier la saison difficile vécue par les Brugeois, malgré la qualification en 8es de finale de Ligue des Champions. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, les Blauw & Zwart ont parfois paru friables à l'extérieur et ne sont pas restés aussi intraitables dans leur base.

Si Rik De Mil a pris le relais avec, pour le moment, succès qu'en fin de saison, plusieurs solutions sont étudiées pour l'année prochaine. Le remplaçant de Scott Parker pourrait être prolongé, les noms de Karel Geraerts et Ronny Deila sont aussi évoqués. On sait cependant que le Club veut progressivement prendre l'ampleur d'une grosse formation européenne et pourrait se diriger vers un entraîneur connu à l'international.

Knack, le pendant néerlandophone de Le Vif/L'Express, affirme en effet que le Club de Bruges serait entré en discussions avec l'ancien entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Le héros de la finale de la Ligue des Champions 1999 a été limogé le 21 novembre 2021 malgré sa finale d'Europa League quelques mois auparavant et demeure sans club depuis. Bruges n'est pas allé plus loin que "des discussions exploratoires" pour le moment.