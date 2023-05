L'Antwerp, trouble-fête des Play-offs ? "Ils ne cessent de grandir"

L'Antwerp a remporté la Coupe de Belgique ce dimanche après-midi en battant Malines (0-2). Selon l'ancien Diable Rouge Eddy Snelders, le Great Old a envoyé un signal fort à ses concurrents.

Eddy Snelders (1 sélection avec la Belgique, ex-Standard, Antwerp ou Lierse) a commencé en expliquant au micro de Sporza que l'Antwerp méritait amplement de gagner la finale de la Coupe. "C'était de loin la meilleure équipe. En outre, l'Antwerp le mérite également en raison de son parcours jusqu'à la finale : le Standard, Genk, l'Union... Malines a quand même eu la tâche plus facile."

Après cette deuxième victoire en Coupe sur l'espace de 4 ans, Snelders voit le Great Old poursuivre son ascension vers des sommets tant désirés. "Ils changent d'objectifs et d'ambitions. L'Antwerp semble avoir un potentiel illimité et cela se voit dans les résultats. Aujourd'hui, ils ont gagné la coupe et bientôt, ils seront en lice pour le titre.... Ils ne cessent de grandir."

