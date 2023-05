Le président du RFC Liège savoure : "Nous sommes rentrés à Rocourt il y a 8 ans, aujourd'hui nous rentrons chez les pros"

En partageant l'enjeu sur la pelouse de Tirlemont (0-0) dimanche après-midi lors de la 35ème journée de Nationale 1, le RFC Liège a assuré sa montée en Challenger Pro League.

Le RFC Liège file en D1B et va retrouver le football professionnel. "Je pense que c’est mérité, nous avons été dans le top 3 quasiment toute l’année. Nous avons de loin la meilleure attaque. Nous avons seulement deux défaites et encore aujourd’hui où nous ne gagnons pas, nous avons un poteau et une barre transversale. Nous ne pouvons même pas dire que nous avons eu de temps en temps un coup de pouce du destin. Je suis heureux pour ce groupe qui le mérite vraiment, mais aussi pour le club et tous les supporters. Il y a huit ans, nous sommes rentrés à Rocourt, il y a 4 ans nous sommes rentrés à Wihogne avec l’académie, et aujourd’hui nous rentrons chez les pros. Pas à pas, nous construisons notre maison. Mission accomplie !", a confié le président du RFC Liège Jean-Paul Lacomble.

"Il faudra d’abord se stabiliser et doser nos efforts"

Après la fête et les trois journées qu'il reste encore à disputer en Nationale 1, le matricule 4 devra s'activer pour préparer le nouvel exercice qui sera plus exigeant. "À partir de ce lundi, le travail commence. Le stade est déjà conforme à la D1B, c’est sur cette base-là qu’on a obtenu la licence. Il y a encore des aménagements à faire mais le gros du travail est fait. Il faudra d’abord se stabiliser et doser nos efforts tout en faisant preuve d'ambition. Je pense qu’Aragon disait ‘honte à celui qui trouve ses limites et honte à celui qui s’en contente’", a souligné l'homme fort des Sang et Marine.

"Nous restons conscients que nous allons changer de monde"

Le noyau liégeois ne sera pas chamboulé en Challenger Pro League. "Ce groupe est mûr et mérite de monter donc l’ossature restera la même. Nous apporterons les retouches nécessaires comme cela a été le cas l'été dernier. Nous restons conscients que nous allons changer de monde, et qu'il faudra travailler dur pour y trouver la place qui nous revient", a conclu Jean-Paul Lacomble.