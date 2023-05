Un joueur de l'AS Eupen suivi par un grand club français !

Eupen s'est sauvé de justesse cette saison, mais les grands talents des Pandas vont quitter le navire. Après Smail Prevljak en route vers Malines, c'est Konan N'dri qui intéresse un grand club de Ligue 1.

Selon les informations du média français L'Equipe, Konan N'dri (22 ans) serait sur la liste d'achats du LOSC pour cet été. Le club nordiste penserait à l'Ivoirien pour renforcer son département offensif suite au départ prévu de Jonathan Bamba, libre le 30 juin prochain.

N'dri n'est plus sous contrat qu'un an à l'AS Eupen, et en est l'un des plus grands talents. Il a disputé 33 matchs de D1A cette saison, pour 7 buts et 5 passes décisives. Estimé à 2 millions d'euros, soit un montant très accessible pour Lille, N'dri a fait toutes ses classes à l'Académie Aspire.