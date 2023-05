Pieter Gerkens plaît au Standard et à Ronny Deila : "Il pourrait nous permettre de nous améliorer"

En fin de contrat à l'Antwerp, le milieu de terrain offensif plaît à l'entraîneur des Rouches.

La saison n’est pas encore terminée, mais le Standard de Liège travaille déjà en coulisses pour préparer le nouvel exercice. Le matricule 16 a jeté son dévolu sur un joueur de l'Antwerp.

En effet, Pieter Gerkens (28 ans) plaît aux Rouches et à Ronny Deila. "Nous le connaissons très bien. C'est un joueur expérimenté et intelligent tant sur le terrain qu'en dehors. De plus, il est belge et c’est un box-to-box capable de marquer facilement. Il n’a pas eu de chance cette saison avec plusieurs pépins physiques, mais il est certain que c’est un joueur qui pourrait nous permettre de nous améliorer", a souligné le technicien norvégien en conférence de presse.

"Si j'en sais plus concernant d'éventuelles avancées dans ce dossier ? Non, mais c’est un joueur que nous voulons faire signer pour la saison prochaine", a prévenu Deila.