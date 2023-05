Willy Demeyer demande au Standard et au RFC Liège de payer pour la présence policière aux abords des stades !

La récente montée du RFC Liège en Challenger Pro League augmente le nombre de matchs à risque en Province de Liège, et donc les coûts liés à la sécurité.

Le RFC Liège a officiellement validé sa montée en Challenger Pro League. Les Sang & Marine sont assurés de terminer aux deux premières places en Nationale 1 et tentent désormais de refaire leur retard de deux points sur le Patro Eisden pour conquérir le titre.

Quoi qu'il en soit, les Liégeois évolueront à l'échelon supérieur la saison prochaine et cela pose des problèmes... de sécurité. En effet, le Matricule 4 rencontrera notamment le SL16 FC mais aussi Seraing et d'autres équipes avec lesquelles la rivalité est assez forte. Cette promotion entraine donc une augmentation des matchs à risques... et des coûts liés à la sécurité.

C'est pour cela que Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, a demandé aux deux clubs de participer financièrement au déploiement de policiers aux abords des stades, selon les informations de nos confrères de Sudinfo. Au Standard, plusieurs centaines de policiers sont parfois mobilisés, ce qui représente un fameux coût pour la ville.