Le Standard, La Gantoise...pourquoi tout le monde s'arrache l'ex-Mauve Pieter Gerkens

Pieter Gerkens a à peine joué cette saison avec l'Antwerp, et va quitter le Great Old...sur la pointe des pieds ? Pas vraiment : son profil atypique fait que de nombreux clubs s'intéressent à lui.

Pieter Gerkens (28 ans) arrive en fin de contrat au Bosuil, et ne prolongera pas au terme d'une saison pourrie par les blessures. L'éclosion d'Arthur Vermeeren, notamment, bloque totalement l'ancien de STVV et du RSC Anderlecht.

Pour autant, Gerkens ne quitte pas l'Antwerp sur un constat d'échec. Avec 105 matchs, 10 buts et 10 assists, il a contribué à la montée en puissance du Matricule 1 ces dernières saisons, et avec 25 matchs cette saison, en cas de titre, il sera champion en bonne et due forme lui aussi.

Gerkens est même toujours évalué à 2,5 millions d'euros, plus que ce qu'Anderlecht et l'Antwerp (réunis!) ont dépensé pour l'attirer en leur temps. Libre, il sera donc très convoité : le Standard fait le forcing, mais La Gantoise est également sur le coup. Mais quel est le secret de Gerkens, pas forcément le genre de joueur qui fait se soulever les foules ?

Un parfait joueur d'équipe

Comment ce joueur discret, qui n'a l'air de rien, peut-il être suivi par deux clubs disputant les Playoffs alors que certains l'imagineraient peut-être signer à Eupen ou Malines ? D'abord pour sa polyvalence. Box-to-box très actif avec un vrai flair pour le but, il peut dépanner partout au milieu, voire derrière l'attaquant.

© photonews

Cela fait de Pieter Gerkens le joueur d'équipe idéal : jamais mécontent d'être mis sur le banc, toujours capable d'amener quelque chose. Il a également une présence physique réelle, notamment de la tête. Pour un entraîneur, Gerkens est du pain bénit, tout bonnement.

Certes, l'ancien du RSC Anderlecht n'est pas le joueur le plus talentueux du championnat...mais ses qualités techniques sont également un peu sous-estimées. Discret et modeste, Gerkens n'aura peut-être été qu'un "porteur d'eau" toute sa carrière, mais il l'aura été avec succès partout où il est passé. Avec, bientôt peut-être, un statut de champion de Belgique et un transfert vers un club jouant l'Europe. On en connaît des plus "talentueux" qui rêveraient d'un tel CV...