Christian Burgess, l'autre homme des grands rendez-vous à l'Union

Intraitable (et briscard) face à Genk ce dimanche face à Genk, Christian Burgess a une nouvelle fois démontré qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs du Royaume.

On aurait tendance à l'oublier, mais le noyau de l'Union est encore composé de nombreux cadres présents depuis la montée il y a deux ans. Certains d'entre eux ont, après de grosses déceptions au sein de leurs anciens clubs ou des expériences dans les divisions inférieures, comme reçu une seconde chance. Et ils la saisissent bien.

Parmi eux, un défenseur anglais âgé de 31 ans du nom de Christian Burgess. Après un long passage manqué du côté des jeunes d'Arsenal, Burgess a passé la plupart de sa carrière dans les divisions inférieures britanniques (à Middlesbrough, Peterborough ou Portsmouth, où il compte plus de 200 matchs) avant d'arriver dans l'anonymat le plus total en D1B.

Photonews

Le soldat

Deux ans plus tard, la métamorphose est totale. Comme si Burgess avait toujours été ce défenseur fiable, sobre, rugueux mais efficace. C'est en tout cas l'image qu'il reflète depuis que l'élite belge l'a découvert.

Pilier incontournable de l'Union sous Mazzù la saison dernière avec 36 matchs disputés (et 5 buts, tout de même), Burgess n'a pas failli à sa tâche dans l'échiquier de Karel Geraerts.

Cette saison, il s'est montré plusieurs fois décisif. Contre le Club de Bruges en octobre dernier, mais surtout récemment avec un doublé de la tête face à Genk (victoire 3-0). Une belle manière de se rattrapper après sa boulette face à l'Antwerp en entame des Play-offs.

"Je suis très content pour lui. On a souvent une bonne force de frappe, avec Teuma ou Adingra. Mais c'est important qu'un défenseur puisse aussi aller marquer", avait déclaré Senne Lynen après la victoire à domicile face aux Limbourgeois.

© photonews

Savoir être briscard quand il le faut

C'est bien simple : Burgess n'a pas loupé une seule rencontre de championnat cette saison. Il était en effet titulaire indiscutable. Bon si, il a tout de même raté 3 matchs...pour accumulation de cartes jaunes. D'ailleurs, avec 11 cartes bristols reçus, il est le 4e joueur le plus jauni du championnat. Le premier étant également un Unioniste, en la personne de Siebe Van Der Heyden (14 cartes).

Les suspensions de Burgess n'ont d'ailleurs que rarement fait défaut à l'Union, profitant de la présence de Sykes en back-up. "On sait très bien que Burgess est un joueur important pour l'équipe, pour le groupe, sur et en dehors du terrain. Mais Ross Sykes l'a bien remplacé. Quand l'un des défenseurs est blessé ou suspendu, on sait qu'on a des gars derrière qui sont près pour le remplacer", avait déclaré à ce sujet Geraerts, en profitant également pour souligner les qualités de Burgess :

Burgess aime se montrer en tant que leader et apporter cette qualité à l'équipe

Et tant pis si, des fois, la roublardise est poussée à la limite. Comme dimanche dernier face à Genk, où Burgess est passé plusieurs fois à côté de la correctionnelle et a frustré par la même occasion le coach limbourgeois, Wouter Vrancken.

Une chose est sûre : en cas de victoire face à l'Antwerp et d'un titre de champion de Belgique, Burgess sera l'un des premiers noms à être salués. Et ce serait une superbe revanche au vu de son parcours mouvementé.