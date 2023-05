Cette légende d'Anderlecht tire la sonnette d'alarme : "C'est du jamais vu !"

Autrefois grand dominateur du football belge, Anderlecht vacille sur ses bases. Les Mauves vont devoir relever la tête lors de la prochaine saison.

Mais cela passera par un mercato intelligent, en phase avec la réalité du club. Les finances sont en effet au plus mal et de nombreux jeunes décident de quitter Neerpede. Ce fut le cas dernièrement de Michez (vers le Beerschot) et Murenzi (vers Genk).

Dans les colonnes du magazine flamand Humo, l'ancien coach Johan Boskamp - qui a remporté trois titres consécutifs de champion de Belgique à la tête du RSCA - a jeté un constat froid et alarmant.

"Anderlecht a toujours pratiqué le meilleur football et attiré les meilleurs joueurs. Maintenant, je lis que même OHL va y chercher des jeunes joueurs. C'est du jamais vu ! Chaque fois que je vais à l'étranger, les gens me demandent ce qui ne va pas à Anderlecht. L'aura du club a complètement disparu."