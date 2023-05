Le Standard officialise de départ de Ronny Deila au Club de Bruges

C'est fait : après des semaines de discussions et de rumeurs, Ronny Deila a finalement pris sa décision. Il quitte, une saison après son arrivée, le Standard de Liège.

Comme on dit dans ces cas-là, il ne manquait plus que l'officialisation. Le Standard avait en effet, dans la foulée de l'annonce en interne de la décision de Deila, annulé ses conférences de presse de ce jeudi. Ces dernières prendront finalement place à 14h30, et il sera question bien évidemment du départ du Norvégien vers le Club de Bruges.

"Ces derniers jours, Ronny Deila a fait savoir à notre Direction qu’il avait trouvé un accord avec le Club de Bruges afin d’y poursuivre sa carrière", explique le communiqué. Le club brugeois a quant à lui pris contact avec notre club ce mercredi pour indiquer sa volonté d’assumer les compensations financières liées à ce départ ainsi qu’à celui d’Efrain Juarez."

"Geoffrey Valenne dirigera l’équipe pour les deux dernières rencontres de Play-offs", poursuit le communiqué.