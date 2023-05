Planter tout le monde, Ronny Deila l'avait déjà fait... pour venir à Sclessin

Les supporters liégeois ont tendance à l'oublier, mais l'entraîneur norvégien avait déjà quitté son club en pleine saison pour rejoindre le bord de Meuse.

C'est désormais officiel, Ronny Deila sera le prochain entraîneur du Club de Bruges. Une nouvelle qui passe mal à Sclessin, où toute la confiance avait été donnée à l'entraîneur norvégien pour ramener le Matricule 16 de plus en plus proche des sommets du football belge.

Dorénavant, le Standard doit tout reconstruire, à nouveau. Une nouvelle frustrante pour tout le monde à commencer par Fergal Harkin, trahi par un collègue, mais aussi un ami. Du côté de Sclessin, on regrette logiquement la manière avec laquelle ce transfert s'est réalisé.

Adoubé par le public, par les joueurs et par toute la ville, Ronny Deila a déçu tout le monde à Liège en négociant avec les Blauw & Zwart... avant même la fin de la phase classique. Les supporters du Standard regrettent aussi l'attitude de Bruges, qui aurait peut-être pu attendre la fin de saison avant de définitivement embarquer Deila ?

Impossible à voir venir ?

Mais les fans Rouches doivent-ils être vraiment surpris ? Ne pouvaient-ils pas s'y attendre ? Il y a moins de douze mois, le Norvégien avait déjà quitté New-York City, avec lequel il venait d'être champion, pour rejoindre le Standard bien avant la fin de la saison en MLS. A la vue d'un meilleur projet, l'homme de 47 ans n'avait pas hésité à faire ses valises et décoller pour l'Europe, à la surprise générale de l'autre côté de l'Atlantique.

C'est exactement la même chose qu'il vient de se produire en cette fin de mois de mai. Ronny Deila aime le Standard et ses supporters, cela se voit immédiatement. Mais à la vue de cette offre sportivement et financièrement supérieure, le Norvégien a changé d'avis et n'a pas hésité à planter tout le monde. La différence majeure réside dans le fait que New-York et le Standard ne sont pas des concurrents, comme le sont Rouches et Brugeois.

Il en a déjà parlé à plusieurs reprises : l'intention de l'ancien de Valerenga est de rejoindre, sur le moyen voire le long terme, une écurie européenne de premier plan. Si Bruges réalise une belle campagne européenne et que les louanges se multiplient pour Deila, on se demande combien de temps l'entraîneur norvégien restera en Venise du Nord.

Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite et une grosse mission arrive en premier lieu : retrouver une domination presque totale en Belgique et s'illustrer à nouveau sur la scène européenne. En Conference League, de très belles choses seront possibles.