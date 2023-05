A 24h du choc contre l'Antwerp, l'Union et ses supporters bouillent d'impatience

Ce dimanche à 13h30, l'Union Saint-Gilloise se déplace à l'Antwerp pour une rencontre qui pourrait décider du titre de champion. A 24h d'un affrontement historique, dans un Bosuil chauffé à blanc, nous avons pris la température chez quelques supporters unionistes.

C'est un euphémisme de dire que la tension est palpable chez les fans unionistes. Très bientôt, ils s'apprêtent à vivre une journée riche en émotions, en espérant une fin de saison en totale apothéose.

Eric, membre du club des Fidèles, "décompte les heures". "Je pars dès dimanche matin vers Anvers. Ca va être une super ambiance. Sur un match, tout est possible. Ca va être compliqué quand même d'aller gagner, là-bas, avec le public de l'Antwerp. De toute manière, s'ils ne sont pas champions, c'est pas très grave. Pour moi, la saison est déjà réussie."

L'Union s'est totalement reprise après un match d'ouverture en Play-offs loupé à domicile face à l'Antwerp. Mais Eric n'a jamais douté de son équipe favorite, qui a affiché de grosses ressources mentales cette saison. "Oui, il avaient mal joué contre l'Antwerp. Mais j'ai toujours gardé espoir. Ils avaient déjà eu des passages à vide, comme quand ils avaient encaissé 8 buts en deux matchs face au Standard et Westerlo. Ils ont toujours su rebondir."

"Ce qui est dingue avec l'Union, c'est que chaque fois qu'on pense que c'est terminé, ils parviennent à revenir dans la course et à nous 'tromper'. C'est incroyable", nous partage Jimmy, membre des bEUnion. "Pour moi, le tournant des Play-offs, c'est leur victoire à Bruges. Ca a été déterminant. Personne n'était rassuré. On n'avait jamais battu Bruges en deux ans. Sortir un match pareil là-bas, il fallait le faire."

L'Union a ensuite réalisé un 4 sur 6 face à Genk, sortant quasiment les Limbourgeois de la course au titre. Les Bruxellois peuvent compter sur un collectif rodé, concerné, et sur ses hommes forts. Pour Jimmy, l'un des hommes des play-offs, c'est assurément le défenseur central Christian Burgess. "Il sort deux très gros matchs contre Genk. Ok, à Genk, il doit être exclu trois fois. Mais lors du 3-0 (à domicile), en dehors de ses deux goals, c'était l'homme du match. Au niveau défensif, c'était incroyable."

Dans l'antre du Great Old, les Bruxellois pourront compter sur un effectif quasi-complet. Un seul cadre risque de manquer à l'appel, et pas des moindres : le capitaine Teddy Teuma, blessé lors de l'échauffement à Genk, est encore "très incertain" pour cette rencontre, des dires de son coach Karel Geraerts.

"Pour moi, ce sera l'une des grosses clés du match. J'espère vraiment qu'il sera rétabli", lance Jimmy. "Mais El Azzouzi l'a très bien remplacé. Il a été très solide, même s'il apporte moins offensivement que Teuma", estime Eric. "Les joueurs ont tous répondu présent. Globalement, je trouve aussi que le banc est meilleur que l'année dernière."

Si l'Union est encore en lice pour le titre de champion de Belgique deux journées avant la fin de la saison, c'est aussi et surtout grâce au travail remarquable de Karel Geraerts, qui avait repris l'équipe après le départ de Felice Mazzù.

"Je trouve qu'il dégage beaucoup d'expérience. Beaucoup de calme, de sérenité. Il connaissait bien l'équipe, parce qu'il avait été T2 pendant 3 ans. Il est resté dans la continuité. J'aime bien son style, très calme, pas trop grande gueule. On sent que c'est un gagnant, et il n'a jamais paniqué, même quand ça allait un peu moins bien", selon Eric.

La question sera également de savoir si Geraerts restera sur le banc de l'Union cet été, lui qui avait été cité au Club de Bruges et plus récemment du côté de l'OGC Nice. "Je l'avoue : je suis content que Deila ait signé à Bruges. Parce que j'avais peur que Geraerts parte là-bas", nous confie Eric. "Cela veut peut-être dire qu'il restera une saison en plus."

Il est déjà l'heure de passer à l'exercice le plus compliqué : celui du pronostic pour le match de dimanche. Aucun de nos deux fans n'ose vraiment se mouiller. Ils considèrent qu'un match nul ne serait pas un mauvais résultat.

"J'espère que Geraerts jouera vraiment le coup. Parce qu'on a encore au travers de la gorge le fait qu'il l'ait jouée de manière très défensive en demi-finale de la Coupe. Et qu'il joue avec deux attaquants devant, pas en 5-4-1", préface Jimmy. "Je pense que l'Union fera 1-1 dimanche, avec un but marqué très rapidement - par Boniface, il est trop fort ! Ensuite, malheureusement, je vois bien un but de Stengs ou d'Ekkelenkamp vers la 80e minute. Pour moi, un nul serait un bon résultat. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais je préfère jouer Bruges à domicile pour essayer d'accrocher le titre que d'aller à Genk."

Notre tribune extérieure sera sold-out à Anvers ce dimanche ! Venez en jaune ! 🟡💪 pic.twitter.com/2U2SpGFMy9 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 24, 2023

"Bien malin qui pourra donner un pronostic", poursuit Eric. "J'espère qu'ils seront solides derrière. Avec un bloc compact. Ils ont déjà l'expérience dans ce genre de matchs : ils sont allés à Leverkusen, à Berlin...Si je dois vraiment me risquer, je dirais 0-1, parce que suis optimiste. Je vois un petit hold-up, avec une tête Burgess. Après, si tu me dis que l'Union fait un nul, je crois que je signe quand même des deux mains. Ok, on aura plus notre destin entre nos mains, mais au moins l'Antwerp n'est pas champion devant nous. Et l'Antwerp devra encore aller jouer à Genk pour le dernier match."

Les dés sont jetés, réponse ce dimanche !