La clef du titre ? Excellente nouvelle pour l'Antwerp avant le match final !

L'Antwerp craignait d'être déforcé pour son déplacement à Genk. L'absence de Vincent Janssen aurait été un coup très dur, mais le Néerlandais sera remis !

Comme nous l'écrivions plus tôt aujourd'hui, le titre de champion de Belgique pourrait bien se jouer...à l'infirmerie : chacun des trois candidats pourrait devoir faire sans un pion important dans le dernier match du championnat.

Heureusement pour l'Antwerp (et malheureusement pour l'Union et Genk), le Great Old ne sera pas privé de son meilleur buteur. Het Nieuwsblad révèle ce lundi que la blessure de Vincent Janssen n'est pas aussi sévère que prévu.

L'attaquant néerlandais auteur de 18 buts sera donc bel et bien de la partie pour le déplacement au Racing Genk le week-end prochain. Si l'Antwerp gagne, il sera sacré champion de Belgique.