Les supporters de Bruges très critiqués : "Mentalité de petit club" ; "On est tombés bien bas"

Une partie des supporters du FC Bruges a...célébré les buts encaissés contre Genk. Les Blauw & Zwart ne veulent en effet pas d'un Antwerp champion...

Lors de la défaite (1-3) contre Genk, plusieurs supporters du Club de Bruges ont ouvertement célébré les buts encaissés par leur équipe. Le Club et l'Antwerp sont à couteaux tirés, et certains fans des Blauw & Zwart préfèrent donc voir Genk (ou l'Union) champion.

Mais cette attitude n'a pas plu. Sur les réseaux, on peut ainsi lire des critiques acerbes.

"Mentalité de petit club, êtes-vous encore supporter si votre haine d'une autre équipe est plus grande que votre soutien pour votre club ?" ; "Fêter un but encaissé, nous sommes tombés bien bas" ; "Honte aux supporters de Bruges" ; "Célébrer un but adverse, sans honte...je préfère que l'Antwerp ne soit pas champion, mais pas de cette façon"...

Dat is de mentaliteit van een kleine club. Antwerp blijkbaar niet veel beter met de stewards rond de dug-out en bij Union zijn ze dan weer meester in het winnen van tijd. Ben je nog een supporter als de haat voor een ander groter is dan de support voor je eigen team? #CLUGNK — Kevin Decadt (@Sportingcat) May 29, 2023

Terug v Jan breydel en gefrustreerd .. waar zitten die jankers nu over de sfeer : net uit pampers antwerp marginalen aan t zingen en juichen als hun ploeg een goal binnen krijgt .. beschaamd blauw zwart sup te zijn vandaag .. #CluGnk May 28, 2023

Juichen bij een tegengoal. We zijn diep gezakt als supporters. #CluGnk — SennaMartens (@Senna_Martens) May 28, 2023

Beste nederlaag van’t seizoen, tot nu toe! #clugnk — Kevin Claes (@ClaesKevin) May 28, 2023

Club fans schaam u oprecht.. #CLUGNK — Joni (@AltijdZoutig) May 28, 2023

Ik snap rivaliteit in het voetbal.



Maar juichen omdat je eigen ploeg met 1-3 verliest, daar is mijn verstand te klein voor. #CLUGNK — dirksteemans (@dirk_steemans) May 28, 2023