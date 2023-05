Grande première...depuis 35 ans à La Gantoise

Vous ne le saviez peut-être pas, mais La Gantoise a un accord de collaboration qui dure depuis...pas moins de 35 ans. Ce dernier est sur le point de se terminer.

Apparaissant sur le maillot de La Gantoise et sponsor de La Gantoise depuis 35 ans, vdk Bank s'est inscrit durablement dans l'histoire du club.

Selon Het Laatste Nieuws, vdk Bank ne sera plus sponsor principal du club. L'entreprise souhaite accroître sa popularité en Flandre et en Wallonie, et en également hors du monde du football.

Néanmoins, vdk ne disparaîtra pas totalement à La Gantoise. La banque veut rester en tant que sponsor un peu plus petit (sur le maillot) et soutenir la Fondation KAA Gent.

"La banque Vdk est devenue le sponsor principal de l'AA Gent lorsque le club était en difficulté. Aujourd'hui, il existe un club de football solide qui est prêt pour l'avenir. Le moment est donc venu pour vdk bank de se fixer de nouvelles priorités", a déclaré le PDG de vdk, Lees Van den Neeste.