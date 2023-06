Après Benzema et Messi, Cristiano Ronaldo aussi dévoile son avenir

La fin de saison amène son lot de spéculations, mais certaines n'ont pas duré. Messi quitte le PSG, Benzema reste au Real Madrid ; quid de Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo ne va-t-il disputer qu'une seule saison en Arabie Saoudite puis s'en aller ? C'était en tout cas une rumeur qui prenait de l'ampleur ces derniers mois. Certains évoquaient même...un prêt à Newcastle United, également propriété saoudienne.

Mais CR7 a coupé court à ces allégations. Le quintuple Ballon d'Or a déclaré dans un entretien accordé à la Saudi Pro League qu'il souhaitait continuer sous le maillot d'Al-Nassr. "Je suis heureux ici, je veux et je vais continuer", assure-t-il.

Âgé de 38 ans, Ronaldo tient toujours la forme et a même été repris par Roberto Martinez avec le Portugal. "J'ai dû m'adapter car en Europe, nous nous entraînons plus tôt, le matin, ici c'est en fin d'après-midi ou le soir, et durant le Ramadan, c'est après 22h", explique CR7. "Mais cela fait partie d'expériences de vie, j'aime ça".

L'objectif du Portugais est clair : "Je m'attendais à remporter un trophée cette année, ça n'a pas été le cas. Je veux donc y parvenir la saison prochaine".