Fortement sollicité, Gianni Bruno évoque son avenir : "Je suis à mon prime"

Prêté cette saison par La Gantoise à Saint-Trond, l'attaquant a été l'auteur d'un très bon exercice avec un total de vingt buts, dont dix-huit en championnat.

Après une saison prolifique du côté de Saint-Trond, Gianni Bruno a profité de ses vacances. "Cela fait du bien de se reposer un peu et de pouvoir décompresser. Et les vacances sont toujours meilleures après une belle saison", nous confie Gianni Bruno. "D'un point de vue statistique, c'est l'un de mes meilleurs exercices. J'ai été régulier et j'ai tenté de rendre la confiance que le STVV m'a accordé. Je suis content car j'ai passé une très bonne année au Stayen avec les dirigeants, le staff, les joueurs et les supporters. C'était une super expérience", explique le Liégeois.

"Beaucoup de personnes pensent que j'ai échoué à Gand"

Après une année noire à La Gantoise, Gianni Bruno a retrouvé toutes ses sensations et retrouve le cap qu'il suivait lors de sa dernière année à Zulte Waregem (20 buts en championnat lors de la saison 2020-2021). "Beaucoup de personnes pensent que j'ai échoué à Gand, mais j'ai connu beaucoup de pépins physiques dont un gros en début de saison qui m'a éloigné des terrains pendant trois mois. La douleur n'est pas partie et j'ai dû me faire opérer à Munich. Quand j'étais disponible, j'étais à 60% de mes capacités, et ça, peu de gens le savent. Une saison noire du début à la fin en fait. Néanmoins, ce n'est pas un échec à mes yeux car je n'ai pas reçu ma chance étant donné mes blessures", précise l'ancien joueur de Lille et du Cercle.

"Il y a eu des intérêts de clubs belges et étrangers"

Fortement sollicité l'hiver dernier, Gianni Bruno retourne à La Gantoise où il est sous contrat jusqu'en 2024. "Il me reste un an de contrat, mais je n'ai pas encore discuté avec Gand et je ne connais pas leurs intentions me concernant. Il y a eu des intérêts de clubs belges et étrangers, mais j'ai envie de prendre mon temps et de faire le bon choix concernant mon avenir car je vais avoir 32 ans. On en saura certainement plus à l'issue des Playoffs. Quoi qu'il en soit, je me tiens prêt pour la reprise chez les Buffalos. Retenter une expérience à l'étranger ? Pourquoi pas ?! Mais à voir car j'ai un petit garçon âgé de 2 ans et je dois aussi faire des choix par rapport à ma famille", déclare le deuxième meilleur buteur de la phase classique.

"C'est un peu frustrant d'être à l'arrêt et de voir les autres continuer à jouer"

Douzième au classement après 34 journées de championnat, Saint-Trond n'a pas pu disputer les Playoffs empêchant ainsi Gianni Bruno de continuer à empiler les buts. Ce dernier a même été dépassé par Ueda (Cercle de Bruges). "C'est un peu frustrant d'être à l'arrêt et de voir les autres continuer à jouer. Un brin de frustration de ne pas pouvoir se battre pour cette course à la première place du meilleur buteur. Malheureusement, c'est ainsi, mais je suis content d'avoir marqué 18 buts avec le STVV qui n'est pas l'équipe qui propose le jeu le plus offensif de la D1A. J'ai confirmé ce que j'avais montré à Zulte et j'ai pris une revanche sur cette saison noire à Gand", ajoute-t-il.

Le Belge semble être au sommet de son art et a continué de progresser. "Depuis mon passage en Russie (Samara entre 2016 et 2017) sous la houlette de Vercauteren et ce retour en Belgique du côté du Cercle, j'ai grandi en maturité et pris beaucoup d'expérience. J'ai senti un véritable changement sur le terrain il y a deux voire trois ans. Je me sens au meilleur de ma forme, je suis à mon prime", conclut Gianni Bruno.