Neuf joueurs du Club de Bruges absents et deux incertains : une aubaine pour l'Union ?

Le Club de Bruges ne semble pas en mesure de mettre des bâtons dans les roues de l'Union dimanche.

Sylla, Boyata, Spileers, Mata, Meijer, Audoor, Odoi (suspendu), Jutgla et Yaremchuk. Vermant et Onyedika sont quant à eux incertains. Voilà la longue liste d'absents avec laquelle Rik De Mil doit composer. Une aubaine pour l'Union ? "Je suis sûr que nous allons mettre en place une équipe combative", a déclaré De Mil en conférence de presse. "Avant les play-offs, j'ai désigné l'Union comme favorite pour le titre. Mais dimanche, je devrai prouver que je me suis trompé. Car nous allons tout faire pour prendre des points".

Ce n'est pas exactement ce que les supporters brugeois veulent entendre puisqu'ils n'en veulent pas que l'Antwerp, leur grand rival, remporte le titre. "Un double sentiment ? Je ne le ressens pas du tout dans le vestiaire", déclare De Mil. "Genk doit donc gagner contre l'Antwerp, car nous allons tout donner pendant 90 minutes à l'Union comme il se doit. Nous avons été corrects à chaque match, y compris contre Genk. Dans la majorité des matches, nous avons souvent été égaux, voire meilleurs que l'adversaire, mais là encore, nous avons manqué d'efficacité. Nous sommes obligés de tout donner et de nous battre."