🎥 Christian Benteke n'en finit plus de marquer, Dante Vanzeir moins à la fête

Comme souvent cette saison, les deux attaquants belges ont connu des fortunes diverses. Tandis que Benteke continue de marquer, Vanzeir revient difficilement dans l'équipe.

Christian Benteke vit décidément une seconde jeunesse en MLS. En doublant la mise en fin de match sur le terrain de l'Inter Miami, Big Ben a assuré la victoire à DC United au plus grand bonheur de son coach Wayne Rooney et a encore un peu plus amélioré ses stats personnelles. Après 15 matchs, l'ancien Diable Rouge compte déjà 8 buts en championnat.

Christian Benteke with a calm finish on the breakaway. #VamosUnited pic.twitter.com/8SKlHJpDCG — Major League Soccer (@MLS) MLS/status/1665170505371107329?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2023 MLS/status/1665170505371107329" data-oembed_provider="twitter" data-resizetype="noresize">

Moins de réussite en revanche pour Dante Vanzeir. A nouveau titulaire la semaine passée, l'ancien Unioniste est revenu sur le banc des New York Red Bulls, montant alors que son équipé était menée 0-2 et réduite à dix. Sans pouvoir renverser le cours de la partie.