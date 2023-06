Mike Trésor joueur de l'année, l'Antwerp grandement récompensé : découvrez les lauréats des Pro League Awards 2023

Sans réelle surprise, Mike Trésor remporte le prix du joueur de l'année 2023. Le meilleur passeur de notre championnat devance, dans l'ordre, Teddy Teuma et Victor Boniface.

Le roi des assists est élu ! Grâce à ses 24 passes décisives, Mike Trésor a été élu "Player of the season 2023" par ses pairs. Le milieu offensif de 24 ans (168 points) devance Teddy Teuma (129 points) et Victor Boniface (90 points) et succède à Deniz Undav, lauréat la saison dernière. Buteur salvateur ce dimanche, Toby Alderweireld termine juste derrière l'attaquant de l'Union (85 points) et devance Hugo Cuypers (64).

Le reste du top 10 est complété par Jean Butez (63), Vincent Janssen (50), Bryan Heynen (39), Joseph Paintsil (30) et Maxim De Cuyper (24). Fait très notable : aucun joueur de Bruges, d'Anderlecht ni du Standard ne termine dans le top 10.

© photonews

Vermeeren meilleur jeune, Van Bommel entraîneur de l'année

L'Antwerp rafle une bonne partie des prix ! Chez les jeunes, Arthur Vermeeren (163 points) a reçu les plébiscitassions des différents acteurs de notre championnat. Le milieu de 18 ans, qui a excellé dans son jeu de position et de compréhension du jeu, devance Maxim De Cuyper (128) et Bilal El Khannouss 117).

Champion avec le Great Old, Mark Van Bommel est élu entraîneur de la saison (88 points). Karel Geraerts (85) termine deuxième, devant Wouter Vrancken et Jonas de Roeck (40). Juste derrière, suivent Ronny Deila (28), Felice Mazzu (11) et Miron Muslic (10). Hein Vanhaezebrouck (8), Bernd Hollerbach (6) et Steven Defour (3) ferment le top 10.

Jonathan Lardot arbitre de l'année, Thierno Barry récompensé en Challenger Pro League

Pour la deuxième fois en trois ans, Jonathan Lardot (186 points) est élu meilleur arbitre de la saison 2022-2023. L'arbitre de 39 ans devance largement Erik Lambrechts (88) et Lawrence Visser (55e).

En Challenger Pro League, l'attaquant de Beveren Thierno Barry, auteur de 20 buts, est élu joueur de la saison et succède à Lucas Van Eenoo. L'avant-centre Waaslandien a pris la mesure de Youssef Challouk (40) et de son compère sur le front offensif de Beveren, Dieumerci Mbokani (38).

Chez les dames, la joueuse de l'année n'est autre que l'attaquante du RSCA Women Lore Jacobs (44 points). Avec 10 buts, la jeune joueuse devance de peu sa coéquipière Stefania-Iulia Vatafu (43) et la joueuse d'OHL Marie Detruyter.