Van Bommel cash sur les cas Nainggolan et Frey

Mark van Bommel a été sacré champion avec l'Antwerp. Mais il a également dû prendre des décisions impopulaires cette saison.

Le Royal Antwerp FC a engagé Marc Overmars et Mark van Bommel l'été dernier. Le duo néerlandais de haut niveau a pris les rênes fermement en main, ce qui était nécessaire pour mener le club à un doublé historique cette saison.

Cela n'a pas empêché de prendre des décisions impopulaires. Par exemple, Radja Nainggolan et Michael Frey ont été écartés du noyau et ont fini par être transférés ailleurs. Des interventions qui étaient nécessaires selon l'entraîneur Mark van Bommel.

"Je ne pouvais pas faire autrement. Si vous vous mettez en dehors du groupe, je dois intervenir - Marc et moi avons été très clairs à ce sujet depuis le début. Je devais faire ces choix, sinon j'aurais perdu ma crédibilité en tant qu'entraîneur", ajoute Het Nieuwsblad.

L'entraîneur de The Great Old est donc clair lorsqu'on lui demande s'il aurait été champion avec Nainggolan et Frey. "Je ne pense pas, non", répond-il avec conviction.