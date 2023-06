Très mauvaise nouvelle pour Arthur Vermeeren !

Révélation de la saison du côté de l'Antwerp, le jeune milieu de terrain Arthur Vermeeren (18 ans) avait été sélectionné chez les U21 de la Belgique pour le prochain Euro.

Mais l'euphorie du titre de champion ainsi que de cette sélection vient de retomber tout d'un coup. Vermeeren quitte en effet les Diablotins des suites d'une blessure. Il ne participera donc pas à l'Euro, qui commence le 21 juin.

Aucune information n'a encore été donnée quant à la sévérité de la blessure et quant à l'identité du remplaçant de Vermeeren.

C'est par contre une bonne nouvelle pour l'Antwerp, qui augmente ses chances de voir son prodige rester cet été...

UPDATE: Arthur Vermeeren has left the camp due to an injury. He is out for #U21EURO.