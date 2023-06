Le classement des joueurs les plus chers de Pro League chamboulé !

Après la fin de la saison et avant l'ouverture du mercato estival, le site de référence Transfermarkt a publié une mise à jour des valeurs marchandes des joueurs de Pro League.

Après son excellente saison, l'Antwerp a vu la valeur marchande de ses joueurs grimper considérablement, dépassant désormais les 100 millions d'euros. Un joueur a particulièrement impressionné cette saison : Arthur Vermeeren. Sa valeur vient d'augmenter selon le site de référence : il gagne 8,5 millions d'euros de valeur, et vaut désormais 17 millions !

Genk a pu compter cette saison Mike Trésor. Le néo-Diable Rouge vaut désormais 15 millions (augmentation de 2 millions). On notera également la hausse des cotes des Unionistes Simon Adingra (passant de 6 à 10 millions) et de Victor Boniface (de 6 à 12 millions).

Avant de dévoiler le grand gagnant, il est important de parler de chute libre de plusieurs joueurs du Club de Bruges : Yaremchuk (baissant de 9 à 5 millions), Vanaken (de 12 à 10 millions), Mignolet (de 5,2 à 3,2 millions), Skov Olsen (qui perd 3 millions) et Buchanan (qui perd 2 millions).

Enfin, et vous l'aurez deviné, le joueur le plus cher de notre championnat est désormais Emmanuel Gift Orban. L'attaquant nigérian a marqué comme il respirait, et ce dès ses premiers matchs avec la Gantoise. Il passe de 9 à 20 millions d'euros de valeur marchande, alors que l'hiver dernier il ne valit qu'un petit million...

Le top 10

1. Emmanuel Gift Orban (La Gantoise) - 20 millions d'euros

2. Arthur Vermeeren (Antwerp) - 17 millions d'euros

3. Mike Trésor (Genk) - 15 millions d'euros

4. Noa Lang (Club de Bruges) - 15 millions d'euros

5 Andreas Skov Olsen (Club de Bruges) - 14 millions d'euros

6. Bilal El Khannouss (Genk) - 13 millions d'euros

7. Joseph Paintsil (Genk) - 12 millions d'euros

8. Victor Boniface (Union SG) - 12 millions d'euros

9. Hugo Cuypers ( La Gantoise) - 11 millions d'euros

10. Bryan Heynen (Genk) - 11 millions d'euros