"J'avais besoin de vacances" : Zeno Debast remis de l'échec d'Anderlecht et prêt à aider les Espoirs

Zeno Debast passe d'une Coupe du Monde à un Euro. Le défenseur du RSC Anderlecht met son expérience et son talent au service des U21, plutôt que de rejoindre les Diables Rouges.

L'expérience de Zeno Debast, présent à la Coupe du Monde 2022, puis encore avec les A en mars dernier, sera précieuse pour les Espoirs en Géorgie. C'est probablement la conclusion que toutes les parties ont tiré au moment de coucher sur papier leurs sélections, envoyant le défenseur anderlechtois en U21.

"J'ai eu des conversations avec les deux coachs et tout a été clair assez vite", explique sereinement Debast en conférence de presse à Tubize. Son entraîneur, Jacky Mathijssen, était présent à ses côtés. "L'expérience de garçons comme Zeno et Charles (De Ketelaere), c'est inestimable pour ce groupe, et je dois dire modestement que je n'ai pas cette expérience de Coupe du Monde non plus", reconnaît le sélectionneur des Espoirs.

Zeno Debast, lui, arrive bien reposé puisque son dernier match en A date du 23 avril dernier avec Anderlecht. "J'avais besoin de vacances et de repos avec la déception du dernier match", concède-t-il. Restait à gérer cette longue période sans jouer, à l'instar de Jan Vertonghen en équipe A.

"Jan a l'expérience pour gérer ça, et moi, j'ai pu compter sur un bon entourage. Ici également", affirme le jeune Mauve. "Anderlecht nous a donné une marche à suivre, il y a eu des échanges entre le staff du club et celui de la fédération. Et je suis ici depuis deux semaines pour être au top. Je me sens prêt, comme après une présaison".