Jérémy Perbet revient sur son départ du RFC Liège : "J'ai eu du mal à l'accepter"

Alors que le meilleur buteur de Nationale 1 était toujours sous contrat jusqu'en 2024 chez les Sang et Marine, il a finalement quitté le deuxième du classement pour rejoindre Winkel-Saint-Éloi.

Après deux saisons pleines et 55 buts marqués, Jérémy Perbet n’accompagnera finalement pas le RFC Liège en Challenger Pro League malgré un contrat automatiquement renouvelé pour une saison suite à la montée puisqu'il s’est engagé avec Winkel-Saint-Éloi.

"Winkel est venu aux nouvelles en fin de saison, mais je n'étais pas trop intéressé. Puis, j'ai eu une conversation avec Gaëtan Englebert par rapport à la saison prochaine et cela a permis d'éclaircir la situation. Évoluer en D1B voulait dire plus d'entraînements et également mettre fin à mes cours de coaching à Charleroi. Je ne pouvais pas me permettre de lâcher cette place car c'est mon futur et les places sont chères", nous confie Perbut. "De plus, on a discuté de l'aspect tactique : Liège jouera avec beaucoup moins de situations devant le but en Challenger Pro League. Je pars avec le sentiment du devoir accompli même si j'aurais aimé annoncer mon départ au public le samedi soir lors de la dernière journée de championnat. Mais le club m'a fait comprendre que c'était un jour de fête et qu'il valait mieux attendre", précise le Français.

"J'étais tellement bien à Liège"

Le buteur âgé de 38 ans va rester en N1 et pouvoir défendre son titre de meilleur buteur (2022 et 2023). "Je vais continuer de jouer dans une série que je connais bien. Winkel m'a offert trois ans de contrat, une belle preuve de confiance alors que je vais avoir 39 ans en fin d'année. Cela a joué dans la balance. Maintenant si Liège avait tout fait pour me garder, j'aurais peut-être changé d'avis. Sans rancune. J'ai eu du mal à accepter ce départ car j'étais tellement bien à Liège, et ce à tous les niveaux. Se dire que c'était réellement fini était dur sans oublier tous les messages de mes anciens coéquipiers et des supporters liégeois qui m'ont fait chaud au cœur. C'est passé et digéré, je ne retiens que de bons souvenirs et je vais essayer de venir les voir la saison prochaine", conclut Jérémy Perbet.