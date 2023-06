"Maintenant, c'est le vrai Jérémy" : Doku explique ce qui a changé cette saison

Après avoir manqué le rassemblement de mars et vécu une Coupe du Monde frustrante, Jérméy Doku est de retour. Sa fin de saison en boulet de canon du côté de Rennes l'amène à Tubize en confiance.

Jérémy Doku (21 ans) avait le sourire en conférence de presse ce mercredi. Avec 5 buts inscrits depuis le mois d'avril avec Rennes, le virevoltant ailier a laissé les blessures derrière lui. "J'ai connu quelques blessures consécutives et quand ça arrive, vous perdez la confiance", explique-t-il quand on lui demande ce qui a changé.

"Enfin, j'ai pu jouer sans me poser de questions. Je suis un joueur très explosif, c'est une bonne chose mais en même temps, ça facilte les blessures", continue Doku. "J'ai enfin réussi à arrêter de me demander : "oh, est-ce que je vais encore me blesser si j'accélère ?". J'ai eu ce switch mental et maintenant, c'est le vrai Jérémy que vous voyez".

Un switch qui lui a permis de faire taire certaines critiques qui voyaient en lui "un énorme flop" suite à ses nombreuses absences pour blessure. "Je ne m'en préoccupe pas... Quand vous êtes souvent absent, les gens oublient. Comme si je faisais exprès d'être blessé, hein... Au final, je pense que Rennes est assez content de m'avoir acheté (sourire)".

Et le Stade Rennais pourrait aussi être bien content...de le revendre : on parle de 50 millions d'euros à mettre sur la table pour s'offrir le Diable Rouge. "C'est une belle somme", se contente de plaisanter Jérémy Doku.