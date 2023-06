Timothy Castagne évoque son avenir : "Il y aura un choix à faire, c'est certain..."

Leicester City a fait la bascule en Championship au terme de la saison 2022-2023, et ses 4 Belges également. Youri Tielemans a déjà trouvé un nouveau club, mais qu'en sera-t-il de Timothy Castagne ?

Timothy Castagne arrive en sélection au terme d'une saison bien triste, qui a vu Leicester City être relégué sept ans après avoir été sacré champion d'Angleterre. "En mars aussi, venir en équipe nationale était une bulle d'air", reconnaît le latéral des Diables Rouges.

"Tu changes d'environnement, tu revois des copains. Le jeu est différent aussi, car en fin de saison, à Leicester, on ne jouait plus vraiment au football. On restait groupés et on tentait des contres. Ca va faire du bien de jouer un football dominant à nouveau", continue Castagne. "Travailler différemment, aussi, ça peut faire du bien".

Les Foxes belges ne sont cependant pas arrivés à Tubize la tête trop basse. "Tout le monde sait que nous avons tout donné. La saison ne s'est pas terminée comme nous le souhaitions, mais nous n'arrivons pas non plus ici démolis", rassure Timothy Castagne.

"Disons qu'il y a une volonté de montrer, après une saison difficile, que nous restons de bons joueurs de foot. C'était une saison difficile, mais notre carrière n'est pas terminée". Et justement, cette carrière est à un tournant pour les Diables relégués.

Youri Tielemans, qui était libre, a déjà trouvé chaussure à son pied, rejoignant Aston Villa. Qu'en sera-t-il de Timothy Castagne ? "Les deux mois après l'équipe nationale seront importants", concède-t-il. "Pour le moment, je laisse mon agent faire ce qu'il a à faire, puis il faudra faire un choix, bien sûr".

En essayant de rebondir le plus haut possible. "L'objectif, c'est toujours un top club, mais le risque est d'attendre trop longtemps et de te retrouver sans rien. Mon focus maintenant est sur l'équipe nationale, puis nous verrons", conclut le futur ex-joueur de Leicester.