Un ancien coach d'Eupen fait des étincelles en Copa Libertadores

Beñat San José est actuellement entraîneur de Bolivar La Paz avec lequel il occupe la cinquième place en première division bolivienne à cinq points du leader. Si les performances de son équipe en championnat sont honorables, c'est une toute autre affaire en Copa Libertadores, la Ligue des champions pour les équipes sud-américaines, une compétition principalement dominée par les équipes brésiliennes et argentines.

Bolivar ne fait pas partie des favoris, mais a réussi une performance exceptionnelle. En effet, sous la direction de l'ancien entraîneur d'Eupen, Bolivar a réussi à remporter quatre victoires en phase de groupe, inscrivant 11 buts au passage. Ils se sont ainsi qualifiés sans problème pour le tour suivant.

🇧🇴🔥🇪🇸 The Spaniard Beñat San José has @Bolivar_Oficial on fire in the CONMEBOL #Libertadores:



✅ 4 wins in the Group Stage

✅ 11 goals scored

✅ A Round of 1⃣6⃣ spot secured pic.twitter.com/sZkJuvM9Dc