Mauvaise nouvelle pour Onana !

D'après The Evening Standard, Chelsea n'est plus intéressé par André Onana. Le média anglais rapporte que Manchester United est actuellement en pole position pour acquérir le gardien de 27 ans de l'Internazionale.

Chelsea s'est montré intéressé par Onana depuis un certain temps. Des discussions ont eu lieu avec l'Inter en avril concernant un éventuel transfert du joueur, mais elles n'ont pas abouti. Les Blues, en raison notamment du départ imminent d'Édouard Mendy, cherchent un nouveau concurrent pour Kepa Arrizabalaga. Cependant, Onana ne sera pas ce concurrent.

Pour United, qui ne cache pas son désir d'attirer un nouveau gardien, Onana est désormais la seule option restante. Le Camerounais est encore lié à l'Inter jusqu'à mi-2027, et le club italien réclamerait une somme avoisinant les 58 millions d'euros. Il n'est pas certain que les Mancuniens soient prêts à débourser une telle somme. À Old Trafford, Onana pourrait retrouver Erik ten Hag, avec qui il a travaillé à l'Ajax.

La recherche d'un nouveau gardien par United est urgente, à moins que David de Gea ne signe de toute façon. Le contrat de l'Espagnol âgé de 32 ans expire à la fin du mois, ce qui le rend libre de tout transfert par la suite.