"L'incident Courtois a clairement laissé des traces dans le groupe"

Les Diables Rouges joueront ce mardi soir (20h45) face à l'Estonie dans le cadre des éliminatoires européens.

Difficile de se concentrer néanmoins sur l'enjeu de la rencontre, lorsque votre gardien titulaire a décidé de claquer la porte car il était mécontent de ne pas recevoir le brassard de capitaine lors du match précédent.

Présent à Talinn pour la télévision flamande, l'ancien Diable Rouge Gilles De Bilde a expliqué que ce récent épisode a de grands risques d'avoir destabilisé une équipe en pleine reconstruction. "Dans le vestiaire, il s'agit manifestement d'un sujet (de conversation), comme Jan Vertonghen l'a fait remarquer hier (lundi) soir", commence De Bilde.

"Pour les joueurs, il s'agira de tourner le bouton rapidement et de jouer avec le plus de concentration possible. Mais il est clair que cet incident a laissé des traces dans ce jeune groupe."

Pour De Bilde, l'histoire de Courtois chez les Diables n'est pas encore terminée pour autant. "Ce soir, Tedesco peut faire appel à Matz Sels. Mais vers le mois de septembre et dans la perspective du Championnat d'Europe, le sélectionneur devra de toute façon s'asseoir avec Courtois."

"Les deux hommes n'ont certes pas encore indiqué que les portes étaient définitivement fermées, mais il est clair qu'une conversation est nécessaire pour arranger les choses...si cela est encore possible", conclut De Bilde.