La position très claire d'un cadre des Diables Rouges sur l'incident Courtois

Les Diables Rouges se sont imposés mardi soir en Estonie (0-3) sans Thibaut Courtois, qui a quitté le groupe à la surprise générale.

Après la rencontre, c'est Yannick Carrasco qui a été interrogé par la RTBF sur ce bien drôle d'incident qui a enflammé le football belge ces derniers jours.

L'ailier gauche, qui a terminé le match capitaine, n'a pas défendu son gardien. "On a plus ou moins compris ce qu'il s'était passé. On a eu une réunion avec le coach. Il a été clair avec nous. Nous, les anciens, nous n'avons pas encore su parler avec Thibaut."

"Mais on a été un peu déçus de sa réaction. Parce que c'est un cadre de l'équipe. C'est l'un des trois capitaines. Un brassard, c'est juste un détail. Je pense qu'en tant que personnalité, tu dois montrer que tu es un leader et un capitaine."

"Il a décidé de partir. Après, s'il avait une petite gêne, ça je ne sais pas. Mais l'une des raisons (de son départ), c'était le brassard."