Deschacht optimiste pour la défense belge : "Ils auront une meilleure carrière que moi, c'est certain"

Le staff de Jacky Mathijssen à l'Euro U21 compte quelques têtes connues, parmi lesquelles Olivier Deschacht, T2. L'ancien du Sporting d'Anderlecht a naturellement un rôle particulier dans l'encadrement des défenseurs, auxquels il promet un grand avenir.

Face aux Pays-Bas, un secteur a impressionné : la défense. Le duo Koni De Winter - Zeno Debast a grandi dans la rencontre, éteignant la majeure partie du temps Brian Brobbey, l'attaquant de l'Ajax. Olivier Deschacht a expliqué à la presse, réunie au Basa Center où s'entraînent les Diablotins, ses impressions sur la défense des U21. Retrouvez ici la première partie de l'entretien.

Olivier, Koni De Winter a fait un match très impressionnant. Quel est ton rôle dans son évolution ?

J'essaie de l'accompagner, principalement grâce à mon expérience. Bien sûr, je n'étais pas le meilleur défenseur du monde et je n'ai pas le talent de Koni, mais je peux lui apprendre des choses en matière de lecture des situations de jeu. Il y a des détails importants comme le fait de tenir sa position ou non, ne pas se jeter et rester debout, éviter de tacler dans les 16 mètres...

J'amène ce que je peux, car je ne suis pas Zeno Debast ou Koni De Winter. Ils feront une plus belle carrière que moi, c'est sûr à 100% (rires). Mais j'avais une bonne lecture du jeu, et j'essaie au moins de leur amener ça (sourire). Par exemple, nous avions bien étudié les courses de Brobbey pour les couper au mieux.

Beaucoup comparent déjà le style de Koni à celui de Vincent Kompany, que tu as bien connu. Tu es d'accord ?

Oui, il y a un peu de ça. Kompany était plus costaud sur ses jambes, ça doit encore venir pour Koni. Mais Kompany était moins "coachable", il avait ses idées bien arrêtées dès ses 16 ans. Ce n'est pas une critique, car ça l'a amené où il est aujourd'hui. Mais Koni est moins précoce et plus à l'écoute. C'était aussi le cas de Romelu Lukaku à l'époque et regardez sa carrière ! Mais oui, dès 16 ans, Vincent savait ce qu'il voulait.

De Winter a l'air d'un garçon assez discret ; ose-t-il diriger ses équipiers sur le terrain ?

Nous y travaillons aussi, mais oui, il s'exprime. C'est important de les coacher sur ce plan, Zeno non plus n'est pas le le plus vocal sur un terrain mais ils doivent l'être, surtout dès cet âge.

Quand tu vois le trio de défenseurs (Debast, De Winter, Al Dakhil), c'est déjà presque assez bon pour l'équipe A...

Oui, c'est incroyable. C'est le futur des Diables. Mettrais-je ma main au feu qu'ils y seront titulaires d'ici deux ans, peut-être pas, mais je suis confiant en leur avenir. Face aux Pays-Bas, Koni et Zeno n'avaient rien à envier aux deux axiaux néerlandais qui évoluent dans d'excellents clubs et ne sont pas plus jeunes. Ils seront très vite dans de grands clubs européens.

Je crois que l'avenir de la défense belge est assuré. D'ici au Mondial 2026, nous sommes parés pour la relève.