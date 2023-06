La fin d'année civile sera décisive pour le Standard

Les Rouches enchaîneront huit chocs en neuf rencontres pour terminer l'année civile. Une période difficile avant laquelle il faudra avoir pris un nombre de points suffisamment conséquent pour ne pas se faire peur.

Pierre Locht l'a mentionné quelques minutes après la publication officielle de la première phase du calendrier 2023 - 2024 : le Standard devra répondre présent, très rapidement. Lors de la première journée, les Rouches se rendront au Stayen pour une rencontre à Saint-Trond qui ne réussit que rarement aux Liégeois malgré la malédiction brisée de la saison dernière, avant de défier l'Union et Charleroi.

Le directeur général du RSCL l'a précisé, bien que l'on ne s'attendait pas vraiment à autre chose : l'ambition première est le top 6, pour poursuivre la progression par rapport à la saison dernière et se battre, cette fois, pour retrouver un siège européen l'année suivante.

Un enchaînement infernal

Si le Standard devra directement se montrer prêt, c'est bien la fin d'année civile 2023 qui pourrait être décisive pour les Rouches. Huit chocs en neuf matchs, à commencer par le retour de Ronny Deila à Sclessin (07/10) puis un Clasico, aussi à la maison, au retour de la trêve internationale. Le Standard devra ensuite se confronter à Gand, l'Antwerp, et Genk jusqu'à fin novembre, avant de retrouver Bruges, Anderlecht et Charleroi pour terminer l'année.

Le Matricule 16 l'a une nouvelle fois démontré la saison dernière : les grosses affiches ne lui font pas peur, notamment à Sclessin, et l'on se dit presque que la réception de Malines intercalée entre ce festival de chocs pourrait se révéler être un match a minima tout aussi piégeux pour les troupes de Carl Hoefkens.

Avec un bon début de saison et un bilan acceptable lors de cet enchaînement de gros matchs, le Standard pourrait passer les fêtes sur un siège confortable en vue d'une participation aux Play-Offs 1. Si, par contre, les Rouches s'effondrent et laissent filer tous leurs concurrents, la fin de saison pourrait se révéler longue et difficile.