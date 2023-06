La Gantoise fait volte-face financièrement

Sacha Tavolieri a partagé une mise à jour sur le dossier de la reprise du club de Gand via son profil Twitter. Ces dernières semaines, un groupe d'investisseurs américains aurait manifesté son intérêt pour la Ghelamco Arena. Il semblerait également que des entrepreneurs belges se soient présentés. Actuellement, ce sont ces derniers qui sont en pole position.

Cependant, les discussions semblent se trouver encore à un stade exploratoire. Ivan De Witte et Michel Louwagie détiennent actuellement environ 40 % des actions. Le président estime qu'il est temps de céder le club, mais uniquement à des personnes qui serviront au mieux les intérêts de Gand. Cela pourrait donner un avantage aux candidats belges.

🚨💰🔵 Ça s’agite du côté du #KAAGent! On travaille d’arrache-pied pour boucler l’exercice budgétaire 22/23 à l’équilibre… Et pour cause! ⤵️

Malgré l’intérêt d’un groupe🇺🇸, ce sont désormais des BELGES🇧🇪 qui tiennent la corde en vue d’une potentielle reprise de La Gantoise ! pic.twitter.com/mSubT8sx4Z