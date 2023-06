Mike Trésor sait ce qu'il veut

Le joueur de Genk suscite de l'intérêt, et il pourrait quitter le Limbourg dès cette été.

Même si Genk n'a pas coiffé les lauriers en championnat, les Limbourgeois et Mike Trésor auront réussi une superbe saison. L'ailier a battu tous les records avec pas moins de 24 passes décisives en Pro League.

Du coup, le Soulier d'Ébène et Footballeur Pro de l'année suscite de l'intérêt, venu de Lille, mais aussi de Premier League puisque Crystal Palace se montre intéressé. Cependant, d'après Het Laatste Nieuws, Trésor n'a pas vraiment envie de rejoindre le club anglais. Pour aller vers Lille ? Ou vers un autre club anglais ? Ou un an de plus à Genk ? Réponse dans les prochaines semaines.