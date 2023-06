Pourquoi Thomas Meunier est à un tournant de sa carrière

A 31 ans, Thomas Meunier semble à la croisée des chemins. Le Diable Rouge n'a quasiment pas joué lors de la seconde partie de saison à Dortmund et a tout intérêt à partir cet été.

19 minutes. C'est le temps que Thomas Meunier aura joué en 2023 sous le maillot de l'équipe A de Dortmund.

Le Belge est complètement passé au second plan, voire encore en-dessous. S'il a connu de très nombreux problèmes de blessures cette saison, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il ne faisait plus partie des plans d'Edin Terzic, qui l'avait d'ailleurs relégué à plusieurs reprises dans le noyau B.

Débutant la saison en tant que titulaire, Meunier aura donc vécu une fin d'année 2022 et une première partie d'année 2023 cauchemardesques.

La nouvelle est d'ailleurs tombée ce dimanche, émanant de la presse allemande : Dortmund voudrait se débarrasser de Meunier. Le BVB voudrait tout de même récuperer quelques millions d'euros (3) sur le latéral droit, à un an de la fin de son contrat.

Le BVB n'en veut plus, et tant mieux

Meunier devra donc se trouver une porte de sortie cet été. On ne va pas se mentir : il n'avait plus aucun intérêt de rester à Dortmund. L'équipe, qui a vécu une fin de saison tragique avec la perte du titre, poursuit sa reconstruction - comme en témoignent les départs de Witsel l'année dernière, ceux de Bellingham, Guerreiro et prochainement de Thorgan Hazard.

Après trois ans, quelques bons moments, mais tout de même un sacré temps passé à l'infirmerie - 269 jours, soit 48 matchs manqués -, l'ancien de Bruges et du PSG doit changer d'air.

Malgré son certain âge et sa santé capricieuse, Meunier reste un joueur d'expérience, précieux et généreux. Ce n'est pas pour rien qu'on le cite notamment à l'Inter, l'AC Milan, Naples ou Aston Villa.

On se rappelle que Dortmund avait bloqué son transfert vers le FC Barcelone l'année dernière. Meunier avait réagi en déclarant qu'une chance pareille n'arrivait qu'une fois dans une vie. Quand on voit l'issue finale de son histoire avec le BVB, il y a de quoi avoir des regrets.

A un tournant, également de sa carrière en Diable

Il est aussi très clair que Meunier devra se trouver un nouveau club où il joue afin de mettre toutes les chances de son côté et faire partie des plans de Domenico Tedesco.

Car si sa saison en club a été très compliquée, elle l'a aussi été en équipe nationale. A peine rétabli pour la Coupe du monde, il avait été titulaire face au Maroc puis la Croatie. En mars, il n'avait pas décollé du banc face à la Suède puis l'Allemagne. Suite à ses problèmes de santé et son manque de rythme, il n'avait pas été repris pour les derniers rassemblements.

S'il retrouve la forme, il pourrait assurément retrouver les Diables Rouges. Castagne vient de gagner des points sur les 4 dernières rencontres, certes. Mais un Meunier performant, en plus d'avoir une grande expérience et de pouvoir guider les jeunes, peut toujours rendre de vrais bons services.

Ce sera ça, ou un nouveau membre de la génération dorée qui risque de tirer sa révérence...