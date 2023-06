Un grand talent belgo-marocain signe à Feyenoord...et remercie Radja Nainggolan

Ilias Sebaoui quitte le Beerschot pour s'engager avec le Feyenoord. Qui le prête directement au FC Dordrecht.

Malgré la descente du Beerschot il y a un an, Ilias Sebaoui s'était révélé par ses dribbles et son imprévisibilité. Plusieurs clubs de D1A avaient marqué leur intérêt mais le joueur de 21 ans avait choisi de rester à Anvers pour continuer à accumuler du temps de jeu un échelon plus bas.

Le milieu offensif y a finalement connu plus de difficultés mais a toujours pu compter sur de l'intérêt. La preuve : malgré une saison moins aboutie (1 but et 1 assist sur l'ensemble de l'exercice), Sebaoui a signé un contrat de deux saisons (avec une supplémentaire en option) à Feyenoord. Le club a décidé de le louer d'emblée au FC Dordrecht, en deuxième division.

Sur son compte Instagram, le joueur a partagé une story de son arrivée à Rotterdam dans la limousine...de Radja Nainggolan. Le ninja possède en effet une société de locaction de voiture et a été remercié par Sebaoui pour ses services.