Voici le candidat n°1 à la succession de Karel Geraerts

Karel Geraerts a quitté l'Union Saint-Gilloise. Et si on ignore encore où il ira, son successeur semble se préciser.

Qui succédera à Karel Geraerts ? La question est sur les lèvres de tous les supporters de l'Union depuis le départ de leur entraîneur le 21 juin dernier.

Et il y a urgence, puisque les entraînements ont déjà repris et que la saison recommencera désormais dans moins d'un mois. L'USG travaille à la venue de son nouvel entraîneur et selon le Nieuwsblad, elle aurait un candidat n°1.

Ce candidat, c'est Alexander Blessin (50 ans). L'Allemand aurait eu des discussions fructueuses avec l'Union, et un accord serait proche d'être trouvé. Blessin est libre depuis son licenciement du Genoa, et a souvent été cité en vue d'un retour en Belgique ; son nom était notamment évoqué au Standard pour succéder à Ronny Deila.

Alexander Blessin avait marqué notre championnat en allant chercher la 5e place avec le KV Ostende, ce qui lui avait valu d'être élu Entraîneur de l'année 2021.