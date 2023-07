Le changement tactique de Carl Hoefkens a fait la différence pour le Standard contre l'Olympic Charleroi

Après une première période en 4-2-3-1, les Rouches sont passés dans un 4-3-3 lors du deuxième acte... avec succès, notamment grâce à un surprenant Osher Davida et un Renaud Emond décisif.

Ce mercredi, le Standard disputait son premier match de préparation à la saison 2023-2024 contre l’Olympic Charleroi. En première période, les Rouches se sont alignés en 4-2-3-1, avec peu de succès.

Price et Banse prenant place devant la défense, l’animation offensive constituée de Donnum à gauche, Mundle à droite, Canak au centre et Dragus en pointe n’a pas vraiment fonctionné. Sous le regard de Zinho Vanheusden et Arnaud Bodart (Kostas Laifis est le seul international qui n’est pas encore rentré), les joueurs du Matricule 16 ont manqué d’automatismes et ont éprouvé beaucoup de difficultés à se trouver en phase offensive.

Défensivement, le Standard avait tenu bon mis à part sur l’action de l’ouverture du score sur un penalty provoqué par une sortie d’Henkinet, tandis que Fossey se blessait légèrement mais suffisamment que pour céder sa place.

Un changement de système qui a fait la différence

En deuxième période, Carl Hoefkens a opté pour un autre système : Renaud Emond et un Osher Davida très en vue avec deux passes décisives pour Emond étaient placés derrière Noah Ohio. Berberi et Ziani constituaient l’entrejeu, tandis qu’Hakim Sahabo a joué ses 45 premières minutes avec les Rouches dans un rôle de milieu offensif.

Trois buts entre la 71e et la 84e minute de jeu, sur des actions orchestrées par un surprenant mais efficace trio Davida, Emond, Ohio. Derrière, Hoefkens a expérimenté avec les montées de Kuavita, Simicic, Thiago Da Silva et Dodeigne.