4 pays, dont l'Ukraine et un pays africain, postulent pour 2030

Ce ne serait pas seulement en collaboration avec l'Espagne et le Portugal que le Maroc envisagerait de déposer une candidature conjointe pour accueillir la Coupe du Monde 2030.

Ce serait une première historique pour la Coupe du Monde de football, car en 2030, la compétition la plus prestigieuse du ballon rond pourrait se tenir sur deux continents, l'Europe et l'Afrique. Jusqu'à présent, un seul Mondial (2010, en Afrique du Sud) s'est déroulé sur le continent africain. Afin de devenir le deuxième pays africain à organiser cet événement, le Maroc a décidé de s'associer à l'Espagne, au Portugal et... à un pays géographiquement plus éloigné : l'Ukraine !

Initialement, une candidature était envisagée entre les trois pays européens, sans la participation du Maroc. Cependant, les problèmes judiciaires du président de la Fédération ukrainienne ont conduit les deux pays ibériques à se tourner vers leur voisin du Sud, avant de finalement réintégrer l'Ukraine dans le projet.

Cependant, cette candidature à quatre reste pour le moment hypothétique. En effet, la FIFA, l'instance suprême du football mondial chargée de désigner les pays hôtes pour de tels événements, annoncera les pays sélectionnés définitivement en septembre 2024, soit dans un peu plus d'un an. Espérons qu'à ce moment-là, la guerre en Ukraine aura pris fin, car sinon cela pourrait mettre en péril la candidature du pays d'Europe de l'Est. Il convient également de noter que le quatuor souhaite mettre l'accent sur la durabilité environnementale et humaine, un aspect qui a suscité de nombreuses polémiques lors de l'édition précédente au Qatar en fin d'année 2022.