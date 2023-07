L'entraîneur de l'Union ne panique pas malgré plusieurs départs

C'est fait. Teddy Teuma, qui a rendu de bons et loyaux services, quitte l'Union Saint-Gilloise par la grande porte. Le Maltais a signé au Stade de Reims. Alexander Blessin dépendra du mercato de son équipe pour reconstruire en vue de la prochaine saison.

Certains pourraient être inquiets quant au remplacement de Teuma, qui avait pris une énorme influence dans le jeu de l'Union. De plus, Kandouss est parti et Van Der Heyden ne devrait pas tarder à faire de même. Adingra retourne quant à lui à Brighton.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, le nouveau coach de l'Union, Alexander Blessin, a fait le point sur le mercato de l'équipe et les postes à pouvoir, parlant notamment du départ de Teuma.

"Lorsque vous jouez pour une équipe pendant si longtemps, la faim peut disparaître.Il est alors temps de trouver quelque chose de nouveau.Je suis heureux que nous ayons du sang neuf (6 recrues, nda).Nous devons intégrer ces nouveaux joueurs le plus rapidement possible pour qu'ils se sentent bien sur le terain", a déclaré Blessin.

Pour son premier match de la saison, l'Union se mesurera à l'un de ses deux rivaux bruxellois, le Sporting d'Anderlecht. L'Union reste sur un 18/18 face au RSCA. "Nous pouvons oublier tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est un nouveau match et j'espère que nous ferons une bonne performance. Les choses sont assez calmes à Anderlecht en termes de transferts ? Bien sûr, on écoute ce qui se passe là-bas, mais je préfère me concentrer sur mon équipe", a lancé l'Allemand.