Les Francs-Borains obtiennent un résultat encourageant avant leur stage

Alors que les clubs de D1AB terminent progressivement leur préparation, ceux de Challenger Pro League la commencent. Le RFB a bien débuté, avant de partir en stage au Luxembourg.

Les Francs-Borains affrontaient le club de Rouen (National 1) en match de préparation ce week-end, et ont débuté leur présaison par un partage plutôt positif (2-2). Le nouvel attaquant borain, Hedy Chaabi, s'est signalé par un doublé.

Le RFB va désormais partir en stage cette semaine, à La Bresse (Vosges), et disputera un match amical ce mardi contre Épinal, puis au Luxembourg contre le FC Schifflange ce vendredi. La suite du programme est à confirmer.

"On va monter en puissance. Le stage permet de pousser les curseurs à tous les niveaux", explique Arnauld Mercier, coach du RFB, sur le site officiel après le match, expliquant que les jambes de ses joueurs étaient en effet "lourdes" après 15 jours d'entraînement. "Certains joueurs ont un travail de remise en route à faire, on monte en D1B, on doit montrer plus d'envie".