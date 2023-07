C'est officiel : un taulier de La Gantoise file en Ligue 1

Joseph Okumu rejoint le Stade de Reims et Will Still. Une belle plus-value pour La Gantoise, qui va recevoir un montant légèrement inférieur à 12M€.

L'aventure de Joseph Okumu à La Gantoise est arrivée à son terme. Venu d'Elfsborg pour 3,5 millions il y a deux ans, le défenseur central quitte la Ghelamco Arena et file en Ligue 1. Depuis quelques jours, le défenseur kényan était cité à Reims, dirigé par Will Still. C'est désormais officiel, le défenseur de 26 ans va connaître sa première expérience dans l'un des cinq grands championnats européens. Belle plus-value pour La Gantoise, qui va empocher un montant légèrement inférieur à 12M€ pour libérer les services du joueur qui aura disputé 92 rencontres sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck et qui va concurrencer l'ancien d'Eupen Emmanuel Agbadou la saison prochaine. Did you 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 anything ? 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/bSewiIv9yZ — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 22, 2023