Cette fois, le Standard n'a plus le droit à l'erreur

Six jours seulement avant la reprise de la Jupiler Pro League. Comme chaque année, Walfoot.be vous présente chaque équipe quelques jours avant le début de la compétition. Place au Standard, qui cette fois ne peut plus manquer les Play-Offs 1.

Malgré énormément de doutes et une 14e place lors de l'exercice 2021-2022, le Standard a longtemps bataillé pour le top 4 la saison dernière. Au coude-à-coude avec Bruges et La Gantoise, les Rouches ont finalement payé en fin de phase classique leurs mauvaises performances contre les équipes de la colone de droite.

Sous les ordres d'un Ronny Deila qui semblait jusqu'alors le meilleur transfert de l'ère 777 Partners, le club liégeois a alterné le très chaud et le très froid. Des victoires de folie à Sclessin contre le Club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht, Genk et Charleroi, mais des revers qu'évitables à la maison contre Seraing, à Eupen ou encore contre Courtrai.

Carl Hoefkens et Yaya Touré pour conduire le Standard en Play-Offs 1

Désormais sous les ordres de Carl Hoefkens, lui-même épaulé par la légende Yaya Touré, le Standard doit se remettre des départs de Gojko Cimirot, Noé Dussenne, Steven Alzate, Philip Zinckernagel, Filippo Melegoni et Kostas Laifis, dont le club est toujours sans nouvelles.

Pour lutter contre ces départs, les Rouches ont enregistré les arrivées d'Isaac Price, Romaine Mundle, Aiden O'Neill, Hayao Kawabe ainsi que le retour, en prêt, de Zinho Vanheusden. Cinq joueurs qui n'auront coûté que 1.5M€, seul le transfert de Kawabe nécessitant une indemnité.

Si le nouveau capitaine Aron Donnum réalise une préparation très solide, le Standard se cherche encore un attaquant de pointe mobile, un ailier provocateur et un défenseur, de préférence gaucher. Trois postes encore, au minimum, à pourvoire avec une envelope légèrement inférieure à 3M€.

Quand la sauce prendra, nous seront très forts"

Tels étaient les mots de Carl Hoefkens après le revers contre le RWDM en match amical. Le Standard n'a plus le choix. Si ses supporters, connaissant la situation délicate du club dans son passé récent, ce sont montrés patients, les Play-Offs 1, qui accueilleront à nouveau six équipes, sont une obligation pour le Matricule 16.

Le public de Sclessin croit au projet et le montre : les abonnements se vendent comme des petits pains et plus de 20.000 d'entre eux ont déjà trouvé preneur. Sera-ce suffisant pour intégrer le bon wagon, voire pour se mêler à la course à l'Europe ? Premiers éléments de réponse dans les semaines qui suivent.

Dimanche prochain, le Standard se déplacera à Saint-Trond avant d'accueillir l'Union la semaine suivante, puis de se déplacer à Charleroi. Un début de calendrier difficile et ce n'est pas à Carl Hoefkens qu'on va l'apprendre : être prêt tout de suite sera la clé, d'autant que ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde.