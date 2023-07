Genk pourrait rencontrer du très lourd en Ligue des Champions en cas de qualification contre Servette

Ce lundi midi aura lieu le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si Genk doit encore se défaire de Servette au second tour, le troisième s'annonce déjà particulièrement relevé.

Le Racing Genk commence sa campagne européenne au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce mardi, les Limbourgeois se rendront en Suisse pour défier le Servette de René Weiler (ex-Anderlecht) lors de la manche aller.

Ce lundi midi, Wouter Vrancken et ses joueurs connaîtront déjà leur adversaire potentiel pour le troisième tour... et il y a du beau monde. Non-tête de série, Genk aura quatre adversaires potentiels : les Rangers, Braga, le PSV Eindhoven et l'Olympique de Marseille.

Un troisième tour préliminaire qui conduirait Genk soit en barrages de Ligue des Champions, soit au dernier tour préliminaire de l'Europa League. Mais pour cela, il faut d'abord se qualifier contre Servette.