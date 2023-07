"Il n'y a rien de personnel mais le message est clair" : trois nouveaux départs bientôt actés au Standard

L'avenir de plusieurs cadres du noyau du Standard semble compromis. Carl Hoefkens a confirmé le départ plus que probable de trois joueurs.

Cela fait un certain temps qu'Osher Davida, Denus Dragus et surtout Konstantinos Laifis se savent sur le départ au Standard. Ce dernier n'est revenu à Liège qu'il y a quelques jours. Carl Hoefkens a confirmé à La Dernière Heure qu'il ne comptait plus sur lui : "Il est encore un joueur du Standard à l’heure actuelle, mais quand on revient à l’entraînement une semaine avant la fin de la préparation, c’est un message assez clair. Il n’y a rien de personnel contre lui".

La situation est différente pour Denis Dragus. L'attaquant roumain a été impliqué lors de la préparation et a même inscrit le but égalisateur face au Hertha Berlin le jour du fan day : "Je suis très content de lui et de ce qu’il a montré durant la préparation, mais il y a autre chose" a commenté Hoefkens, avouant à demi-mot un départ du joueur.

Selon La Dernière Heure, Osher Davida va également quitter Sclessin. Le transfert le plus cher de l'été dernier (1,6 million) n'a jamais convaincu, débutant seulement quatre matchs de championnat.